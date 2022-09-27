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    Португалия — Испания. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча заключительного тура Лиги наций между сборными Португалии и Испании

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    Добро пожаловать в Брагу, где на стадионе «Мунисипаль» в очном противостоянии между сборными Португалии и Испании определится полуфиналист Лиги наций. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном, старт которого запланирован на 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Португалия

    Португальская сборная за счет победы на Чехией в предыдущем туре (4:0) вышла на первое место в группе, набрав 10 очков. Теперь выход в полуфинал Лиги наций полностью в руках подопечных Фернанду Сантуша, которых сегодня устроит и ничья. За весь групповой этап португальцы одержали три победы и по разу сыграли вничью и уступили. Единственное поражение сборная Португалии потерпела в четвертом туре от Швейцарии (0:1). Что касается противостояния с испанской сборной, то в стартовом туре Лиги наций команды разошлись миром в Севилье (1:1). На гол Мораты в первом тайме португальцы ответили точным ударом Орты в концовке встречи.

    Испания

    Испанцы потеряли первую строчку в таблице после недавнего поражения в 5-м туре от сборной Швейцарии (1:2). Подопечные Луиса Энрике пропустили первыми на 21-й минуте матча от Аканджи, но усилиями Альбы сравняли счет на старте второго тайма. Однако последнее слово все же осталось за швейцарцами и на 58-й минуте Эмболо установил окончательный счет. Это поражение стало для «Красной фурии» первым на групповом этапе, а в общей сумме сборная Испании набрала 8 баллов (по две победы и ничьи и одно поражение). Теперь действующим финалистам Лиги наций, чтобы продолжить борьбу за трофей и снова выйти в плей-офф, сегодня необходима только победа.

    Личные встречи

    На протяжении четырех последних матчей команды не могут выявить победителя, играя вничью. Всего за 10 последних матчей на счету испанцев три победы, португальцы были сильнее в двух встречах. Еще в пяти матчах была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике

    — У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании. Их футболисты выходят в стартовых составах клубов АПЛ, Ла Лиги и других чемпионатов. У Португалии большой выбор игроков, так что сыграть с ними будет очень интересно. Надеюсь, обе команды успешно выступят на чемпионате мира.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 2.32.

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