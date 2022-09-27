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    Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе Португалии на матч с Испанией

    Португалия — Испания: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Испании на заключительный матч группового этапа Лиги наций.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Португалия: Д.Кошта, Ж.Канселу, Данилу, Р.Диаш, Н.Мендеш, Р.Невеш, В.Карвалью, Б.Ференадеш, Б.Силва, К.Роналду, Д.Жота.

    Испания: У.Симон, Гайя, П.Торрес, Гильямон, Карвахаль, Коке, Родри, Солер, Сарабия, Ф.Торрес, Мората.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Португалии. Коэффициент на ее победу — 2.42, на успех Испании — 3.40, на ничью — 3.36. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно в нашем онлайне.

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