Португалия — Испания: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына заключительный матч группового этапа Лиги наций.

Португалия: Д.Кошта, Ж.Канселу, Данилу, Р.Диаш, Н.Мендеш, Р.Невеш, В.Карвалью, Б.Ференадеш, Б.Силва, К.Роналду, Д.Жота.

Испания: У.Симон, Гайя, П.Торрес, Гильямон, Карвахаль, Коке, Родри, Солер, Сарабия, Ф.Торрес, Мората.

Календарь и таблица Лиги наций

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Португалии. Коэффициент на ее победу — 2.42, на успех Испании — 3.40, на ничью — 3.36. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

Следить за ходом матча можно в нашем онлайне.