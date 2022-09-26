Добро пожаловать в Будапешт, где на стадионе «Ференц Пушкаш» определится полуфиналист Лиги наций. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Венгрия

Сборная Венгрии, вопреки скептикам, лидирует в «группе смерти» и находится в шаге от выхода в полуфинал Лиги наций. На данный момент подопечные Марко Росси имеют в своем активе 10 очков и на 2 балла опережают идущими вторыми итальянцев. Единственное поражение в группе венгерская команда потерпела именно от итальянцев во втором туре в гостях — 1:2. В остальных встречах сборная Венгрии дважды одержала победу над Англией (1:0 дома и 4:0 в гостях), а также набрала четыре балла в матчах с немцами. Дома коллектив Марко Росси разошелся миром с подопечными Ханса-Дитера Флика (1:1), а в прошлую пятницу одержал минимальную победу над «Бундестим» в гостях (1:0).

Италия

Итальянцы точно могут занести себе в актив участие в текущей Лиги наций. На фоне непопадания команды на чемпионат мира в Катаре, в этом турнире подопечные Роберто Манчини выступают вполне успешно. Итальянцам остался сделать последний шаг, чтобы выйти в плей-офф турнира, который пройдет следующим летом. Для этого действующим чемпионам Европы сегодня необходима только победа. У итальянцев на данный момент 8 баллов: по две победы и ничьи и одно поражение. «Скуадра Адзурра» стала единственной командой в квартете, которой удалось обыграть венгров в текущем турнире (2:1 дома). Также на счету коллектива Манчини четыре балла в матчах с Англией (0:0 в гостях и 1:0 дома) и одно очко с Германией (1:1 дома и 2:5 в гостях).

Личные встречи

В пяти последних очных матчах итальянцы трижды праздновали успех, венгры выиграли одну встречу. Еще в одном случае команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Венгрия — Италия с коэффициентом 1.91.