Защитник сборной Уругвая пропустит ЧМ-2022 из-за операции

Защитникперенесет операцию, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

23-летний игрок будет прооперирован в Финляндии в среду, 28 сентября.

Араухо получил повреждение в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана (0:1).

У него был выявлен отрывной перелом в правом бедре — это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

«Барселона» не сообщает сроки восстановления игрока, однако СМИ сходятся во мнении, что он пропустит примерно три месяца.

Футболист осознает, что практически лишает себя шансов сыграть на ЧМ-2022, который стартует в ноябре, но решился на операцию, так как думает о своей карьере в долгосрочной перспективе.