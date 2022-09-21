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    Стали известны сроки восстановления лидеров «Урала»

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    Полузащитник «Урала» Вячеслав Подберезкин выбыл на срок до месяца из‑за травмы бедра, сообщает пресс‑служба екатеринбургского футбольного клуба.

    Эрик Бикфалви
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    Эрик Бикфалви

    Подберезкин и другой хавбек команды Эрик Бикфалви получили повреждения в домашнем матче 10‑го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

    «Бикфалви, травмировавший мышцу правой голени, проведет на больничном около двух недель. Это показало углубленное обследование. Подберезкину, получившему повреждение задней поверхности бедра в том же матче, на восстановление понадобится больше времени — порядка 3–4 недель», — говорится в заявлении «шмелей».

    Ближайшую игру «Урал» проведет дома 28 сентября на Кубок России против «Торпедо», а затем в РПЛ на выезде 1 октября сыграет с «Локомотивом».

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