Ледяхов: Семака в европейских клубах никто не ждет

Экс-футболист «Спартака»оценил возможность российских тренеров возглавить клуб из Европы.

По его мнению, Валерию Карпину сейчас нет смысла уезжать, а Сергея Семака в европейских командах не ждут.

«Валерий Карпин вполне комфортно чувствует себя в "Ростове". Клуб идёт на втором месте в РПЛ. Ему нет сейчас смысла уезжать. От добра добра не ищут.

Семака в европейских клубах никто не ждёт. Там оценивают только по результатам выступлений в еврокубках. На чемпионства в РПЛ там никто смотреть не будет. "Зенит" для него сейчас самый лучший вариант», — приводит слова Игоря Ледяхова Legalbet.