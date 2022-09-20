Кутепов: Был вариант с «Пари НН», но внутренний голос подсказал, что лучше будет в «Торпедо»

Защитник московскогорассказал, как летом выбирал себе новый клуб.

В начале июля Кутепов, покинувший московский «Спартак», подписал контракт с «автозаводцами» на один сезон.

«Какие были варианты, помимо "Торпедо"? Был конкретный вариант с "Нижним Новгородом".

Мы уже обсуждали условия контракта, но внутренний голос подсказал, что лучше будет в "Торпедо". В том числе из-за Москвы.

В Европе был вариант в Турции, но они позже выходят из отпуска, на трансферном рынке не торопятся. Был риск потерять варианты здесь, если бы я ждал предложения оттуда», — заявил Кутепов «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 29-летний Илья Кутепов провел за «Торпедо» 5 матчей и не отметился результативными действиями.