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    Кутепов: Был вариант с «Пари НН», но внутренний голос подсказал, что лучше будет в «Торпедо»

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    Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как летом выбирал себе новый клуб.

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    В начале июля Кутепов, покинувший московский «Спартак», подписал контракт с «автозаводцами» на один сезон.

    «Какие были варианты, помимо "Торпедо"? Был конкретный вариант с "Нижним Новгородом".

    Мы уже обсуждали условия контракта, но внутренний голос подсказал, что лучше будет в "Торпедо". В том числе из-за Москвы.

    В Европе был вариант в Турции, но они позже выходят из отпуска, на трансферном рынке не торопятся. Был риск потерять варианты здесь, если бы я ждал предложения оттуда», — заявил Кутепов «Чемпионату».

    В нынешнем сезоне 29-летний Илья Кутепов провел за «Торпедо» 5 матчей и не отметился результативными действиями.

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