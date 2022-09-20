Иммобиле рассказал, почему не завершил карьеру в сборной Италии

Нападающий «Лацио»заявил, что готов был завершить карьеру в сборной Италии.

«Это правда, я хотел уйти, но потом я поговорил с Манчини и понял, что все еще нужен. Когда ты так разочаровываешься, ты думаешь о тысяче вещей. Однако с ясной головой я поговорил с Манчини, и понял, что Италия все еще нуждается во мне.

Мы ветераны и можем помочь молодым игрокам развиваться и сделать процесс адаптации в команде более плавным. Как сказал тренер, сейчас начинается наше возвращение на следующие Евро и чемпионат мира», — цитирует Иммобиле RAI Sport.

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Отметим, что Чиро Иммобиле вызван в соборную Италии, и может помочь своему клубу в поединках против Англии (23 сентября) и Венгрии (26 сентября).