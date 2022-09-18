Соболев: «Локомотив» хорошая команда, но чуть не идет игра

Нападающийподелился впечатлениями после победы над(1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Наверное, не кураж поймали, а уверенность в себе, в своих силах. И прошлые игры играли неплохо. Просто сегодня важно было победить, чтобы еще больше эту уверенность себе вернуть после поражений.

Сегодня играли неплохо. Самое главное — три очка. Почувствовали уверенность. Играли неплохо первый тайм, второй чуть подсели, но все же.

Я уже много раз говорил, что голы для меня не важны. Важны три очка в каждой игре. Если надо, буду играть центрального защитника, чтобы команда выиграла. У меня нет никакой цели, самое главное — три очка "Спартака" в каждой игре.

Не знаю, кто говорит, что этот "Локомотив" — слабейший. Сергей Юран? У каждого есть свое мнение. Я считаю, что хорошая команда. Чуть не идет игра», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».