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    «Аталанта» на выезде смогла одолеть «Рому»

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    «Рома» на своем поле принимала «Аталанту» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в матче был забит в первом тайме на 35-й минуте поединка. Расмус Хойлунд вывел Джорджио Скалвини на ударную позицию и тот переиграв голкипера ударил с линии штрафной и красиво положил мяч в правы нижний угол ворот — 0:1.

    Так же на 57-й минуте встречи тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил красную карточку и был удален с поля.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Аталанта 0:1
    Гол: 0:1 Джорджио Скальвини (35') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини (Никола Залевский, 87'), Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Зеки Челик, Бриан Кристанте, Неманья Матич (Андреа Белотти, 67'), Леонардо Спинаццола, Николо Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Тэмми Абрахам (Эльдор Шомуродов, 79') Аталанта: Rasmus Hojlund (Луис Мурьель, 46'), Эдерсон (Руслан Малиновский, 88'), Марио Пашалич (Адемола Лукман, 74'), Йоаким Мехле, Теун Коопмейнерс, Джорджио Скальвини (Caleb Okoli, 46'), Ханс Хатебур, Мартен де Рон, Мерих Демирал, Рафаэл Толой, Хуан Муссо (Марко Спортьелло, 8') Предупреждения: Йоаким Мехле (23'), Рафаэл Толой (47'), Ханс Хатебур (55'), Мерих Демирал (76'), Мартен де Рон (80'), Теун Коопмейнерс (87'), Руслан Малиновский (90 + 4') Удаление: Jose Mourinho (57')

    «Аталанта» занимает первое место в турнирной таблице Серии А набрав 17 очков, а «Рома» располагается на 6-м месте с 13-ю баллами в активе.

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