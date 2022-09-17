«Адана Демирспор» на выезде разгромил «Антальяспор», Дзюба остался в запасе

В матче 7-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» одержал выездную победу над «Антальяспором» — 3:0.

В составе гостей отличились Юнес Беланда, Фредрик Гульбраннсен и Бритт Ассомбалонга.

В матче было три удаления: красную карточку показали игрокам «Антальяспора» Сонер Айдогду (8-я минута) и Сеи Накадзиме (61-я минута), а также с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Адана Демирспор» Ярослав Ракицкий (39-я минута).

Футбол. Турция. Суперлига Антальяспор — Адана Демирспор 0:3 Голы: 0:1 Юнес Беланда (1'), 0:2 Фредрик Гульбрандсен (75'), 0:3 Бритт Ассомбалонга (84') Антальяспор: Рууд Боффин, Bunyamin Balci, Вейсел Сари, Фёдор Кудряшов (Gokdeniz Bayrakdar, 77'), Гюрай Вурал, Fredy (Хакан Озмерт, 77'), Сонер Айдогду, Alassane Ndao (Cemali Sertel, 46'), Луис Адриано (Уфук Акйол, 13'), Houssam Eddine Ghacha (Сёя Накадзима, 59'), Хаджи Райт Адана Демирспор: Юнес Беланда (Бритт Ассомбалонга, 80'), Генри Оньекуру (Давид Бабаджиде, 46'), Эмре Акбаба (Semih Guler, 43'), Юсуф Сари (Фредрик Гульбрандсен, 63'), Гёкхан Инлер (Бенжамен Стамбули, 63'), Badou Ndiaye, Кевин Родригеш, Ярослав Ракицкий, Samet Akaydin, Йонас Свенссон, Эртач Озбир Предупреждения: Кевин Родригеш (20'), Сёя Накадзима (59'), Гюрай Вурал (69'), Бритт Ассомбалонга (85'), Фредрик Гульбрандсен (90 + 3') Удаления: Сонер Айдогду (8'), Ярослав Ракицкий (39')

Российский защитник Федор Кудряшов вышел в старте «Антальяспора» и не отметился результативными действиями.

Российский форвард гостей Артем Дзюба остался в запасе во втором матче подряд. Ранее он остался в запасе «Адана Демирспор» на игру 6-го тура турецкой Суперлиги против «Трабзонспора» (3:2).

В двух первых своих матчах Дзюба попадал в стартовый состав, а в третьей игре вышел на замену на 63-й минуте.

«Адана Демирспор» вышла на первое место с 16 очками в турецкой суперлиге. «Антальяспор» — 13-й с 6 баллами.