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    «Кадис» в компенсированное время одолел «Вальядолид»

    «Вальядолид» — «Кадис»: счет матча 0:1, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата Испании «Кадис» одержал выездную победу над «Вальядолидом» — 1:0.

    «Кадис»
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    «Кадис»

    Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил нападающий гостей Альваро Негредо.

    Футбол. Испания. Примера
    Вальядолид — Кадис 0:1
    Гол: 0:1 Альваро Негредо (90 + 2') Вальядолид: Серхио Асенхо, Ivan Fresneda Corraliza, Хоакин Фернандес, Санчес Хавьер, Лукас Оласа, Мончи (Ivan Sanchez, 67'), Роке Меса (Микаэль Мальса, 82'), Кике Перес, Гонсало Плата (Серхио Леон, 82'), Шош-Зальман Вайссман (Серхио Гвардиола, 90'), Оскар Плано (Juan Jose Narvaez, 68') Кадис: Лукас Перес, Brian Ocampo (Рубен Алькарас, 46'), Рубен Собрино, Иван Алехо (Альваро Негредо, 71'), Alex, Феде Сан Эметерио (Хосе Мари, 57'), Альфонсо Эспино, Víctor Chust, Луис Эрнандес, Isaac Carcelén (Хосеба Сальдуа, 71'), Херемиас Ледесма Предупреждения: Мончи (18'), Альфонсо Эспино (28'), Феде Сан Эметерио (53'), Хосе Мари (75'), Хосеба Сальдуа (79')

    «Кадис» набрал первые три очка и поднялся в турнирной таблице Примеры на предпоследнюю строчку (19). «Вальядолид» с четырьмя очками располагается на позицию выше.

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