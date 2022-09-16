Михаэль Грегорич — лучший игрок недели Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА подвела итоги голосования по выбору лучшего футболиста во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Так, им оказался австрийский форвард Михаэль Грегорич, выступающий в составе немецкого «Фрайбурга».

Напомним, в поединке с греческим «Олимпиакосом» нападающий оформил дубль, а его команда одержала победу со счетом 3:0.

Добавим, что Грегорич опередил Эвандера («Мидтьюлланд»), Тедди Теума («Юнион Сен-Жиль») и Алиреза Джаханбакша («Фейеноорд»).

28-летний Михаэль Грегорич прошлым летом на правах свободного агента перебрался из «Шальке» во «Фрайбург» и забил пять голов в девяти матчах текущего сезона.