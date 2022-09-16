Михаэль Грегорич — лучший игрок недели Лиги Европы

Михаэль Грегорич Фото: globallookpress.com
Так, им оказался австрийский форвард Михаэль Грегорич, выступающий в составе немецкого «Фрайбурга».
Напомним, в поединке с греческим «Олимпиакосом» нападающий оформил дубль, а его команда одержала победу со счетом 3:0.
Добавим, что Грегорич опередил Эвандера («Мидтьюлланд»), Тедди Теума («Юнион Сен-Жиль») и Алиреза Джаханбакша («Фейеноорд»).
28-летний Михаэль Грегорич прошлым летом на правах свободного агента перебрался из «Шальке» во «Фрайбург» и забил пять голов в девяти матчах текущего сезона.