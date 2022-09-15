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    Анчелотти: «Реалу» пришлось помучиться в игре с «Лейпцигом»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Лейпцигом» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это хорошая победа, даже если нам пришлось немного помучиться в первом тайме. Самое важное, что нам удалось надежно сыграть в обороне. Мы играли немного медленно, поэтому после перерыва стали действовать энергичнее.

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    • Вальверде в отличной форме. Наконец-то он стал активно действовать в штрафной соперника. Он демонстрирует все свои качества, и это не только скорость, у него большой талант к завершению атак и хорошее позиционное чутье», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

    В следующих двух турах «Реал» сыграет с донецким «Шахтером», а «Лейпциг» встретится с «Селтиком».

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