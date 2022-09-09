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    Экс-игрок «Спартака» попал в сферу интересов «Ромы»

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    Защитник Никола Максимович, который в данный момент пребывает в статусе свободного агента, может перейти в «Рому», сообщает Football Italia.

    Никола Максимович
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    Никола Максимович

    По данным источника, главный тренер команды Жозе Моуриньо все еще хочет подписать центрального защитника после того, как Мараш Кумбулла получил травму. «Рома» уже начала переговоры с бывшим игроком «Дженоа», за плечами которого 146 матчей в серии А.

    Так же сербский футболист играл в РПЛ за московский «Спартак».

    Контракт Максимовича с «Дженоа» был рассчитан до 2025 года, но итальянский клуб, который вылетел в серию B, расторг договор с 30-летним защитником.

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