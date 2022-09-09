Экс-игрок «Спартака» попал в сферу интересов «Ромы»

Никола Максимович Фото: globallookpress.com
По данным источника, главный тренер команды Жозе Моуриньо все еще хочет подписать центрального защитника после того, как Мараш Кумбулла получил травму. «Рома» уже начала переговоры с бывшим игроком «Дженоа», за плечами которого 146 матчей в серии А.
Так же сербский футболист играл в РПЛ за московский «Спартак».
Контракт Максимовича с «Дженоа» был рассчитан до 2025 года, но итальянский клуб, который вылетел в серию B, расторг договор с 30-летним защитником.