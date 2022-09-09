Экс-игрок «Спартака» попал в сферу интересов «Ромы»

Защитник, который в данный момент пребывает в статусе свободного агента, может перейти в «Рому», сообщает Football Italia

По данным источника, главный тренер команды Жозе Моуриньо все еще хочет подписать центрального защитника после того, как Мараш Кумбулла получил травму. «Рома» уже начала переговоры с бывшим игроком «Дженоа», за плечами которого 146 матчей в серии А.

Так же сербский футболист играл в РПЛ за московский «Спартак».

Контракт Максимовича с «Дженоа» был рассчитан до 2025 года, но итальянский клуб, который вылетел в серию B, расторг договор с 30-летним защитником.