Клеман: Я не был бы доволен ничьей с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Монако»прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (1:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Здесь была отличная атмосфера, и мне такое нравится. Доводилось уже играть в таких условиях и в качестве игрока, и в качестве тренера с такими фанатами. Я не был бы счастлив, если бы этот пенальти не принес нам победу, потому что я всегда хочу побеждать.

Не могу быть доволен ничьей. Я сделал замены при счете 0:0, чтобы победить, и в итоге результат оказался положительным. В целом мы хорошо поработали в обороне, чтобы сохранить преимущество», — цитирует Клемана пресс-служба клуба.

Во 2-м туре группового турнира Лиги Европы «Монако» сыграет против «Ференцвароша», а «Црвена Звезда» встретится с «Трабзонспором». Матчи пройдут 15 сентября.