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    «Байер» на выезде уступил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

    «Брюгге» — «Байер»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Леверкузенский «Байер» потерпел выездное поражение от бельгийского «Брюгге» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Байер»
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    «Байер»

    Счет был открыт на 42-й минуте. От углового флага Андреас Сков Ольсен навесил к ближней штанге ворот гостей, где Лубаде Силла головой пробил в створ. Градецки на линии поймал мяч, но по инерции залетел с ним за линию.

    Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур
    Брюгге (Бельгия) — Байер (Германия) 1:0 (1:0, 0:0)
    Гол: 1:0 — 42 СиллаБрюгге: Миньоле, Одои, Мехеле, Силла, Мейер, Ванакен, Нильсен, Нвадике (Баланта, 83), Ольсен (Сандра, 83), Соуа (Соболь, 89), Жуджла (Яремчук, 64)Байер: Градецки, Коссуну, Та, Инкапиэ, Баккер (Гложек, 67), Фримпонг (Азмун, 86), Арангис (Паласиос, 46), Андрих (Демирбай, 67), Хадсон-Одои (Амири, 86), Шик, ДиабиПредупреждения: Паласиос (59), Андрих (62), Демирбай (68), Соуа (78)

    Группа В: 1. «Атлетико» — 3 очка, 2. «Брюгге» — 3, 3. «Байер» — 0, 4. «Порту» — 0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре «Брюгге» на выезде сыграет с «Порту» 13 сентября. «Байер» 13-го числа примет «Атлетико».

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