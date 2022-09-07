«Брюгге» — «Байер»: счет матча 1:0, обзор голов

Леверкузенскийпотерпел выездное поражение от бельгийского(0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет был открыт на 42-й минуте. От углового флага Андреас Сков Ольсен навесил к ближней штанге ворот гостей, где Лубаде Силла головой пробил в створ. Градецки на линии поймал мяч, но по инерции залетел с ним за линию.

Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур Брюгге (Бельгия) — Байер (Германия) 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 — 42 СиллаБрюгге: Миньоле, Одои, Мехеле, Силла, Мейер, Ванакен, Нильсен, Нвадике (Баланта, 83), Ольсен (Сандра, 83), Соуа (Соболь, 89), Жуджла (Яремчук, 64)Байер: Градецки, Коссуну, Та, Инкапиэ, Баккер (Гложек, 67), Фримпонг (Азмун, 86), Арангис (Паласиос, 46), Андрих (Демирбай, 67), Хадсон-Одои (Амири, 86), Шик, ДиабиПредупреждения: Паласиос (59), Андрих (62), Демирбай (68), Соуа (78)

Группа В: 1. «Атлетико» — 3 очка, 2. «Брюгге» — 3, 3. «Байер» — 0, 4. «Порту» — 0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующем туре «Брюгге» на выезде сыграет с «Порту» 13 сентября. «Байер» 13-го числа примет «Атлетико».