СМИ: Бензема пропустит 7-10 дней из-за проблем с коленом

Травма нападающего «Реала», полученная в матче с(3:0), оказалась несерьезной, сообщает As.

Форвард был заменен из-за повреждения на 30-й минуте встречи 1-го туре группового этапа Лиги чемпионов.

В среду, 7 сентября, Бензема провели МРТ, после которого выяснилось, что травма несерьезная. У игрока выявили бурсит коленного сустава (воспаление анатомических сумок колена — прим. ред,). Футболист пропустит от 7 до 10 дней.

Вскоре «Мадрид» объявил, что у Карима диагностирована травма полусухожильной мышцы бедра и перегрузка квадрицепса правого бедра.

Француз не сыграет против «Мальорки» в ближайшем туре Ла Лиги, его участие в матче с «Лейпцигом», который пройдет 14 сентября, остается под вопросом.

Скорее всего, Бензема будет готов сыграть в матче против «Атлетико» 18 сентября.