«Зальцбург» — «Милан»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 28-й минуте хозяевами. Беннасер ошибся на левой половине поля у своей штрафной площади, далее Фернандо протолкнул мяч на левый угол штрафной площади. Ноа Окафор зацепился за мяч и пробил между ног Меньяну, который пытался сокращать дистанцию.
«Россонери» отыгрались на 40-й минуте. Беннасер выполнил передачу на ход Леау по левой половине поля, Рафаэл убежал в штрафную площадь и с левого её угла выполнил передачу в центр штрафной. Алексис Салемакерс подработал мяч и затем плотно пробил в левый угол ворот, Кён в прыжке коснулся мяча, но спасти свою команду у голкипера «Зальцбурга» не получилось.
Группа E: 1. «Динамо» Загреб (3 очка), 2. «Зальцбург» (1), 3. «Милан» (1), 4. «Челси» (0).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В следующем туре команда «Милан» на своем поле примет загребское «Динамо» 14 сентября, а «Зальцбург» в этот же день сыграет в гостях с «Челси».