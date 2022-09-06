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    «Милан» сыграл вничью с «Зальцбургом» в стартовом туре Лиги чемпионов

    «Зальцбург» — «Милан»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Австрийский «Ред Булл Зальцбург» на своем поле сыграл вничью с итальянским «Миланом» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 28-й минуте хозяевами. Беннасер ошибся на левой половине поля у своей штрафной площади, далее Фернандо протолкнул мяч на левый угол штрафной площади. Ноа Окафор зацепился за мяч и пробил между ног Меньяну, который пытался сокращать дистанцию.

    «Россонери» отыгрались на 40-й минуте. Беннасер выполнил передачу на ход Леау по левой половине поля, Рафаэл убежал в штрафную площадь и с левого её угла выполнил передачу в центр штрафной. Алексис Салемакерс подработал мяч и затем плотно пробил в левый угол ворот, Кён в прыжке коснулся мяча, но спасти свою команду у голкипера «Зальцбурга» не получилось.

    Лига чемпионов. Группа Е. 1-й тур
    Ред Булл Зальцбург — Милан Италия 1:1 (1:1, 0:0)
    Голы: 1:0 — 28 Окафор, 1:1 — 40 Салемакерс Ред Булл Зальцбург: Кен, Дедич, Соле (Бернардо, 42), Павлович, Ульмер, Зайвальд, Капальдо, Кьергор, Камери (Гурна-Дуат, 65), Окафор (Адаму, 90), Фернандо Педро (Шешко, 65)Милан: Меньян, Калабрия (Дест, 57), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Побега, 57), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 80), Тонали, де Кетеларе (Браим Диас, 70), Жиру (Ориги, 57), Рафаэл ЛеауПредупреждения: Капальдо (17), Томори (38), Калабрия (44), Гурна-Дуат (68), Браим Диас (89), Ориги (90)

    Группа E: 1. «Динамо» Загреб (3 очка), 2. «Зальцбург» (1), 3. «Милан» (1), 4. «Челси» (0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре команда «Милан» на своем поле примет загребское «Динамо» 14 сентября, а «Зальцбург» в этот же день сыграет в гостях с «Челси».

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