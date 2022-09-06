ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Саудовская Аравия на ЧМ-2018В ожидании ЧМ-2022. Орлы пустыни
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» разгромил «Севилью», Холанн сделал дубль

    «Севилья» — «Манчестер Сити»: счет 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Севилья
    «Севилья» принимала «Манчестер Сити» в матче 1 тура группы G Лиги чемпионов. «Горожане» одержали разгромную победу со счетом 3:0.

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    В первом тайме гостей вперед вывел Эрлинг Холанн, замкнувший передачу Кевина Де Брейне.

    В тайме втором Фил Фоден удвоил преимущество команды Хосепа Гвардиолы, воспользовавшись пасом Жоау Канселу. Через 10 минуте Холанн оформил дубль, а Фоден отметился ассистом.

    Точку в матче поставил Рубен Диаш, а Жоау Канселу оформил вторую результативную передачу.

    ЛЧ. 1 тур
    Севилья Испания — Манчестер Сити Англия 0:4 (0:1, 0:3)
    Голы: 0:1 — 20 Холанд, 0:2 — 58 Фоден, 0:3 — 67 Холанд, 0:4 — 90 Рубен ДиашСевилья: Буну, Навас, Ньянзу, Кармона, Акунья, Теллес (Дольберг, 57), Ракитич (Рафа Мир, 46), Дилэйни (Жордан, 46), Гудель, Гомес (Сусо, 73), Иско (Янузай, 78)Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Серхио Гомес, де Брюйне (Марез, 78), Бернарду Силва, Родри (Филлипс, 78), Грилиш (Гюндоган, 62), Фоден (Палмер, 70), Холанд (Альварес, 70)Предупреждение: Рафа Мир (89)

    14 сентября «Ман Сити» примет дортмундскую «Боруссию», а «Севилья» сыграет на выезде с «Копенгагеном».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кварацхелия шокирует «Ливерпуль»?
  • «Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Игра между СКА и «Авангардом» разочарует в плане результативности?
  • СКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Интер» и «Бавария» устроят голевое шоу
  • «Интер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 6.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  6.40
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барселона — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Сакраменто Репаблик
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры