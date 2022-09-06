«Севилья» — «Манчестер Сити»: счет 0:3, обзор голов

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
В первом тайме гостей вперед вывел Эрлинг Холанн, замкнувший передачу Кевина Де Брейне.
В тайме втором Фил Фоден удвоил преимущество команды Хосепа Гвардиолы, воспользовавшись пасом Жоау Канселу. Через 10 минуте Холанн оформил дубль, а Фоден отметился ассистом.
Точку в матче поставил Рубен Диаш, а Жоау Канселу оформил вторую результативную передачу.
ЛЧ. 1 тур
Севилья Испания — Манчестер Сити Англия 0:4 (0:1, 0:3)
Голы: 0:1 — 20 Холанд, 0:2 — 58 Фоден, 0:3 — 67 Холанд, 0:4 — 90 Рубен ДиашСевилья: Буну, Навас, Ньянзу, Кармона, Акунья, Теллес (Дольберг, 57), Ракитич (Рафа Мир, 46), Дилэйни (Жордан, 46), Гудель, Гомес (Сусо, 73), Иско (Янузай, 78)Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Серхио Гомес, де Брюйне (Марез, 78), Бернарду Силва, Родри (Филлипс, 78), Грилиш (Гюндоган, 62), Фоден (Палмер, 70), Холанд (Альварес, 70)Предупреждение: Рафа Мир (89)
14 сентября «Ман Сити» примет дортмундскую «Боруссию», а «Севилья» сыграет на выезде с «Копенгагеном».