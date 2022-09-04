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    Слуцкий: До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи с «Аланией»

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство после матча 8-го тура Первой лиги с «Аланией» (2:2) .

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Казанцы вели со счетом 2:0, но дважды пропустили на последних минутах.

    «До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента.

    В прошлой игре ЭСК признало, что на 60-й минуте должна была быть красная карточка на Горбунове — фол последней надежды — при счете 1:0 в нашу пользу.

    Сегодня нам ставят несуществующий пенальти, там даже не было контакта, при счете 2:0. Понятно, что мы еще выигрывали и можно было сохранить результат.

    Но если играть против соперника с такими гандикапами, это ни в какие ворота не лезет. Я считаю, что так просто нельзя. Здесь большой труд, труд большого количества людей, и такие вещи допускать непозволительно.

    Какая расконцентрация? Там угловой удар, у нас выбыло три центральных защитника. Вы видели, какая у нас была антропометрия в конце уже?

    Понятно, что любой стандарт очень проблемен. Мы играем зоны, и у нас было только два высокорослых игрока на поле. Обычно бывает высокая пара центральных и условно играет Мусаев или большой игрок группы атаки.

    На стандарте мы понимали, что могут возникнуть проблемы, учитывая, что не было достаточного количества высокорослых игроков. Где-то концентрацию потеряли, кто-то в своей зоне проиграл.

    Но я говорю, что если бы не было пенальти, то не было и этого момента. Никто не собирался бросать играть, но это ключевой момент.

    Я не помню вообще ни одного момента у "Алании" во втором тайме. При счете 2:0 мы очень спокойно контролировали игру», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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