В УЕФА призвали судей жестче реагировать на симуляции и давление на арбитров

УЕФА на официальном сайте опубликовал заявление, в котором призвал судей жестче наказывать игроков.

«Мы не хотим видеть такие вещи в футболе. Мы намерены защищать имидж футбола и считаем определенные типы поведения на поле и скамейках запасных неприемлемыми.

Футболисты, пытающиеся обмануть судей симуляцией или чрезмерной реакцией на легкие контакты, также могут быть наказаны. Кроме того, судей просят жестче наказывать за попытки обмануть арбитров и вынудить показать игроку команды соперника красную или желтую карточку.

Когда футболист пытается добиться наказания для другого игрока, это несправедливо. Это нечестное поведение по отношению к своим же коллегам. Пример неуважительного поведения», — сказал руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.