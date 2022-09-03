В УЕФА призвали судей жестче реагировать на симуляции и давление на арбитров Фото: globallookpress.com
«Мы не хотим видеть такие вещи в футболе. Мы намерены защищать имидж футбола и считаем определенные типы поведения на поле и скамейках запасных неприемлемыми.
Футболисты, пытающиеся обмануть судей симуляцией или чрезмерной реакцией на легкие контакты, также могут быть наказаны. Кроме того, судей просят жестче наказывать за попытки обмануть арбитров и вынудить показать игроку команды соперника красную или желтую карточку.
Когда футболист пытается добиться наказания для другого игрока, это несправедливо. Это нечестное поведение по отношению к своим же коллегам. Пример неуважительного поведения», — сказал руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.