«Лион» разгромил «Анже» забив пять безответных голов

на своем поле сыграл противв рамках 6-го тура чемпионата Франции. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте благодаря голу Карла Токо Экамби — 1:0. На 32-й минуте матча отличился Александр Ляказетт и забил в левую сторону ворот — 2:0. На 59- минуте счет стал 3:0 благодаря голу Токо Экамби. На 62-й минуте поединка Каселло Лукеба забил головой в нижний угол ворот и сделал счет 4:0. А на 88-й минуте матча Мусса Дембеле сделал счет 5:0.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Анже 5:0 Голы: 1:0 Карл Токо Экамби (31'), 2:0 Александр Ляказетт (38'), 3:0 Карл Токо Экамби (59'), 4:0 Кастелло Люкеба (62'), 5:0 Мусса Дембеле (88') Лион: Антони Лопеш, Мало Гюсто (Henrique Silva, 70'), Тьяго Мендес (Дамьен Да Сильва, 70'), Кастелло Люкеба, Николас Тальяфико, Ромен Февр, Корентин Толиссо, Максанс Какере, Тете (Жефф Рен-Аделед, 66'), Александр Ляказетт (Мусса Дембеле, 65'), Карл Токо Экамби (Bradley Barcola, 80') Анже: Луа Дьони (Amine Salama, 69'), Софьян Буфаль (Абдалла Сима, 69'), Сулейман Думбия, Аззедин Унаи (Пьеррик Капелле, 78'), Адриен Эну (Himad Abdelli, 84'), Янн Валери (Сада Тиуб, 77'), Набиль Бенталеб, Батиста Менди, Седрик Унтонджи, Абдулай Бамба, Поль Бернардони Предупреждения: Мало Гюсто (54'), Тете (56'), Софьян Буфаль (67')

«Лион» занимает третье место в турнирной таблице набрав 13 очков, а «Анже» располагается на 19-м месте с двумя балами в активе.