ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Драма на «Энфилде». «Ливерпуль» разбил сердце «Ньюкасла», вырвав победу на 98-й минуте
  • 19:42
    • ЦСКА усилился защитником «Портимоненсе»
  • 19:19
    • «Фулхэм» объявил о трансферах Виллиана и Курзава
  • 18:40
    • Источник: Роналду останется в «МЮ», несмотря на интерес «Наполи»
  • 18:30
    • «Динамо»: Захарян не перейдет в «Челси» в это трансферное окно
  • 15:38
    • Бельерин расторгнет контракт с «Арсеналом» и перейдет в «Барселону»
    Все новости спорта

    «Фулхэм» объявил о трансферах Виллиана и Курзава

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Фулхэм АПЛ Футбол Англии Трансферы ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Латинская Америка
    Бывший полузащитник «Челси» и «Арсенала» Виллиан перешел в «Фулхэм» на правах свободного агента.

    Виллиан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виллиан

    Предыдущим клубом 34-летнего бразильца был «Коринтианс», с которым он расторг контракт в августе.

    «Я счастлив быть здесь, я рад вернуться в Премьер-лигу. "Фулхэм" — особенный клуб, клуб, который хочет стать лучше, хочет бороться за что-то большее, поэтому я здесь, чтобы помочь, и мне не терпится начать», — заявил вингер клубной пресс-службе.

  • Уход Виллиана из «Коринтианса» должен стать уроком для бразильского футбола
  • Почему звездный вингер покинул родной клуб?
  • 18/08/2022

    • Кроме того, защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава перешел в английский клуб на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона.

    «Я очень, очень счастлив быть здесь. Со мной моя семья, все очень классные. Смотрел каждую игру "Фулхэма" в этом сезоне, и мне не терпится сыграть в составе этой команды», — сказал Курзава.

    Действующий контракт Курзава с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он провел 19 матчей в Лиге 1 и забил один гол.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Лестер» оттолкнуться от дна в матче с «МЮ»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Как прошлогодние финалисты Кубка Гагарина ворвутся в сезон?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Тотал меньше в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фоньини — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шаповалов — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Хуркач — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры