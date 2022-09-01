«Фулхэм» объявил о трансферах Виллиана и Курзава

Бывший полузащитникперешел в «Фулхэм» на правах свободного агента.

Предыдущим клубом 34-летнего бразильца был «Коринтианс», с которым он расторг контракт в августе.

«Я счастлив быть здесь, я рад вернуться в Премьер-лигу. "Фулхэм" — особенный клуб, клуб, который хочет стать лучше, хочет бороться за что-то большее, поэтому я здесь, чтобы помочь, и мне не терпится начать», — заявил вингер клубной пресс-службе.

Кроме того, защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава перешел в английский клуб на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона.

«Я очень, очень счастлив быть здесь. Со мной моя семья, все очень классные. Смотрел каждую игру "Фулхэма" в этом сезоне, и мне не терпится сыграть в составе этой команды», — сказал Курзава.

Действующий контракт Курзава с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он провел 19 матчей в Лиге 1 и забил один гол.