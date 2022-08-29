«Динамо» заплатит 3 млн евро за защитника «Рубина»

Защитникв ближайшие дни покинет казанскийи станет игроком

В понедельник, 29 августа, 24-летний футболист пройдет медосмотр для перехода в московский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

Трансфер Самошникова обойдется «Динамо» в три миллиона евро.

По этой причине Самошников не попал в заявку «Рубина» на матч седьмого тура Первой лиги против «КАМАЗа».

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» в ближайшее время объявит о переходе защитника уругвайского «Насьоналя» Николаса Маричала.