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    «Динамо» заплатит 3 млн евро за защитника «Рубина»

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    Защитник Илья Самошников в ближайшие дни покинет казанский «Рубин» и станет игроком «Динамо».

    Илья Самошников
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    Илья Самошников

    В понедельник, 29 августа, 24-летний футболист пройдет медосмотр для перехода в московский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Трансфер Самошникова обойдется «Динамо» в три миллиона евро.

    По этой причине Самошников не попал в заявку «Рубина» на матч седьмого тура Первой лиги против «КАМАЗа».

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    • Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года.

    Ранее сообщалось, что «Динамо» в ближайшее время объявит о переходе защитника уругвайского «Насьоналя» Николаса Маричала.

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