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    «Монако» сыграл вничью с ПСЖ, у Головина голевая передача

    ПСЖ — «Монако»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 4-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 20-й минуте открыли монегаски. Камара в подкате совершил перехват, лишив мяча Месси, а далее Александр Головин с центра поля сделал пас на ход Кевину Фолланду, который ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот.

    На 70-й минуте ПСЖ получил право на пенальти — Неймар вошёл в штрафную гостей, где после столкновения с защитником упал на газон. Сам бразилец выдержал паузу и чётко пробил с «точки» в угол ворот, сравняв счет.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Монако 1:1
    Голы: 0:1 Кевин Фолланд (20'), 1:1 Неймар (пенальти) (70') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Маркос Маркиньос (Норди Мукиэле, 87'), Преснел Кимпембе, Ашраф Хакими, Ренату Саншеш (Перейра Данилу, 63'), Марко Верратти, Нуну Мендеш, Лионель Месси (Пабло Сарабия, 86'), Неймар, Килиан Мбаппе Монако: Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд (Maghnes Akliouche, 25'), Мохамед Камара (Жеан Лукас, 74'), Александр Головин (Брил Эмболо, 64'), Юссуф Фофана, Каю Энрике, Гильермо Марипан, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Александр Нюбель Предупреждения: Неймар (5'), Maghnes Akliouche (40'), Мохамед Камара (55'), Преснел Кимпембе (77'), Марко Верратти (86'), Бенуа Бадьяшиль (90 + 1')

    «ПСЖ» допустил первую очку в чемпионате Франции, однако с десятью очками продолжает лидировать.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Монако» набрал пять очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Лиги 1.

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