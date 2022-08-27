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    Тихонов: Если «Факел» сыграет как «Динамо», у него будут шансы в матче со «Спартаком»

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    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и воронежским «Факелом» в седьмом туре РПЛ.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «От "Спартака" в этом матче ожидаю увидеть реакцию на поражение от "Динамо". Все же команда занимала первое место, сейчас опустилась, но она явно должна быть наверху.

    Надеюсь, что "красно‑белые" продолжат показывать атакующий футбол с высоким прессингом.

    Что касается "Факела", то на них лежит огромная ответственность, так как пока не удавалось ни разу выиграть. При том ажиотаже, который сейчас в Воронеже, победа над "Спартаком" дома будет превосходным результатом.

    При этом жду, конечно, победы "Спартака", так как он на данный момент сильнее. Однако футбол непредсказуем, всё может быть. У нас уже из‑за мяча, который летит мимо и еле задевает руку, вдруг назначается пенальти. Пусть обойдётся без судейских ляпов. Хочется, чтобы победила та команда, которая больше заслуживает в этой игре.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Факел" — "Спартак"

    Понятно, что болельщики после одного проигрыша начинают думать, что снова начнется неудачная серия. Но стоит отметить, что "Спартак" не отходит от своего стиля. Игроки Гильермо Абаскаля не обороняются всем составом, играют агрессивно, хорошо выходят в контратаку, прессингуют. Думаю, это будет и в Воронеже, хотя может повлиять жара.

    Да, "Динамо" образцово защищалось и перекрыло все зоны в прошлом туре, появлялись свободные зоны, чем и удалось воспользоваться. "Спартаку" было тяжело в том матче. "Факел" тоже любит так действовать, наверняка будет обороняться большими силами. Играть на встречных курсах с "красно‑белыми" чревато, так как у гостей выше класс исполнителей. Если же воронежцы сыграют как "Динамо", шансы у них будут. Команде Абаскаля же просто нужно учесть свои ошибки», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

    Матч «Факел» — «Спартак» пройдет 27 августа в Воронеже, начало — в 17:30 мск.

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