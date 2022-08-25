Лунев рассказал, как проходит восстановление после травмы

Голкипер леверкузенского «Байера»рассказал, как проходит реабилитация после травмы.

Лунев получил травму в матче второго тура Бундеслиги против «Аугсбурга». Ожидается, что российский вратарь пропустит около шести недель.

«Новости обо мне: рутинная восстановительная, но необходимая работа в ежедневном режиме. День сурка.

Можно выйти хоть завтра в общую группу, но есть протокол реабилитации и его нельзя нарушать. Здесь к этому относятся очень серьезно и внимательно.

Регулярно делаем диагностику состояния ноги, меняют нагрузку, добавляют новые упражнения. Ничего не поделать, ищу плюсы и в этой ситуации. Работать и только работать. Эффективнее еще никто ничего не придумал», — написал Лунев в своем телеграм-канале.