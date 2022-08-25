Клопп: Пару лет назад мы провели пару очень тяжелых матчей с «Аяксом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23.

В группе А с мерсисайдцами сыграют «Аякс», «Наполи» и «Рейнджерс».

«Первое, что нужно сказать, — это хороший вызов. У всех клубов есть должный уровень игры, у каждого длительная история побед за спиной, и я бы сказал, что шанс есть у всех.

Хорошо, что и у нас — в том числе, поэтому дождемся его и постараемся реализовать.

Это не тот турнир, от которого стоит ждать легких путей, — стандарты всегда чрезвычайно высоки.

Всего пару лет назад мы провели пару очень тяжелых матчей с "Аяксом", регулярно попадаем по жребию на "Наполи", так что и мы довольно много знаем об обеих командах, и они — о нас.

Не сомневаюсь, что уроки будут извлечены и новые при этом тоже появятся», — сказал тренер в интервью официальному сайту клуба.