ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» выиграл у «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» со счетом 2:1От разочарования до оваций одна победа. Тен Хаг воскресил «МЮ», а «Ливерпулю» надо что-то срочно менять
  • 16:47
    • Дамир Шайхтдинов стал игроком «Зенита»
    Все новости спорта

    «Маккаби Нетания» объявил об отмене трансфера Карцева в московское «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России Трансферы
    Израильский «Маккаби» из Нетании объявил об отмене сделки по переходу полузащитника Эдена Карцева в московское «Динамо» на правах аренды, сообщает «Матч ТВ».

    Эден Карцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эден Карцев

    «12 августа между московским "Динамо" и клубом "Маккаби Нетания" было подписано соглашение, условием которого было перечисление денежных средств и поступление их в израильский банк до 23 августа.

    16 августа было получено подтверждение от российского банка об переводе средств в Израиль.

    Сегодня российская сторона объявила, что не может способствовать переводу средств в рамках европейской банковской системы и, следовательно, не может завершить перевод по независящим от них причинам.

    Кроме того, российская сторона объявила, что не может дать обещаний о том, сколько времени потребуется для решения проблемы.

    В ответ "Маккаби" объявил об отмене сделки из‑за срыва дедлайна и обязал футболиста немедленно вернуться в Израиль.

    "Маккаби" рад возвращению Карцева в свои ряды. Его возвращение укрепит состав и поможет клубу достичь профессиональных целей», — говорится в заявлении израильского клуба.

    В минувшем сезоне 22‑летний Карцев сыграл в 24 матчах за «Маккаби» во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Спасти киевское Динамо может только чудо!?
  • «Бенфика» — «Динамо» К. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Карабах» пробьётся в группу Лиги чемпионов?
  • «Виктория» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сербы начинают и выигрывают!
  • «Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бенфика — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Виктория — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Стокпорт — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Димитров — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фоньини — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  5.74
  • Экспресс дня 24 августа
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры