«Маккаби Нетания» объявил об отмене трансфера Карцева в московское «Динамо»

«12 августа между московским "Динамо" и клубом "Маккаби Нетания" было подписано соглашение, условием которого было перечисление денежных средств и поступление их в израильский банк до 23 августа.
16 августа было получено подтверждение от российского банка об переводе средств в Израиль.
Сегодня российская сторона объявила, что не может способствовать переводу средств в рамках европейской банковской системы и, следовательно, не может завершить перевод по независящим от них причинам.
Кроме того, российская сторона объявила, что не может дать обещаний о том, сколько времени потребуется для решения проблемы.
В ответ "Маккаби" объявил об отмене сделки из‑за срыва дедлайна и обязал футболиста немедленно вернуться в Израиль.
"Маккаби" рад возвращению Карцева в свои ряды. Его возвращение укрепит состав и поможет клубу достичь профессиональных целей», — говорится в заявлении израильского клуба.
В минувшем сезоне 22‑летний Карцев сыграл в 24 матчах за «Маккаби» во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.