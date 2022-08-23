«Маккаби Нетания» объявил об отмене трансфера Карцева в московское «Динамо»

Израильскийобъявил об отмене сделки по переходу полузащитникав московскоена правах аренды, сообщает «Матч ТВ»

«12 августа между московским "Динамо" и клубом "Маккаби Нетания" было подписано соглашение, условием которого было перечисление денежных средств и поступление их в израильский банк до 23 августа.

16 августа было получено подтверждение от российского банка об переводе средств в Израиль.

Сегодня российская сторона объявила, что не может способствовать переводу средств в рамках европейской банковской системы и, следовательно, не может завершить перевод по независящим от них причинам.

Кроме того, российская сторона объявила, что не может дать обещаний о том, сколько времени потребуется для решения проблемы.

В ответ "Маккаби" объявил об отмене сделки из‑за срыва дедлайна и обязал футболиста немедленно вернуться в Израиль.

"Маккаби" рад возвращению Карцева в свои ряды. Его возвращение укрепит состав и поможет клубу достичь профессиональных целей», — говорится в заявлении израильского клуба.

В минувшем сезоне 22‑летний Карцев сыграл в 24 матчах за «Маккаби» во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.