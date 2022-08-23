РФС опубликовал календарь группового этапа Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал расписание матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Группа А

1‑й тур: «Химки» — «Краснодар», «ПАРИ НН» — «Локомотив»

2‑й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «ПАРИ НН» — «Химки»

3‑й тур: «Краснодар» — «ПАРИ НН», «Химки» — «Локомотив»

4‑й тур: «ПАРИ НН» — «Краснодар», «Локомотив» — «Химки»

5‑й тур: «Краснодар» — «Локомотив», «Химки» — «ПАРИ НН»

6‑й тур: «Краснодар» — «Химки», «Локомотив» — «ПАРИ НН»

Группа В

1‑й тур: «Спартак» — «Крылья Советов», «Зенит» — «Факел»

2‑й тур: «Крылья Советов» — «Зенит», «Спартак» — «Факел»

3‑й тур: «Спартак» — «Зенит», «Факел» — «Крылья Советов»

4‑й тур: «Факел» — «Спартак», «Зенит» — «Крылья Советов»

5‑й тур: «Факел» — «Зенит», «Крылья Советов» — «Спартак»

6‑й тур: «Зенит» — «Спартак», «Крылья Советов» — «Факел»

Группа С

1‑й тур: «Ахмат» — «Оренбург», «Ростов» — «Динамо»

2‑й тур: «Динамо» — «Ахмат», «Ростов» — «Оренбург»

3‑й тур: «Ахмат» — «Ростов», «Оренбург» — «Динамо»

4‑й тур: «Динамо» — «Ростов», «Оренбург» — «Ахмат»

5‑й тур: «Оренбург» — «Ростов», «Ахмат» — «Динамо»

6‑й тур: «Ростов» — «Ахмат», «Динамо» — «Оренбург»

Группа D

1‑й тур: «Урал» — «Сочи», «Торпедо» — ЦСКА

2‑й тур: «Сочи» — «Торпедо», ЦСКА — «Урал»

3‑й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Торпедо»

4‑й тур: «Сочи» — «Урал» — ЦСКА — «Торпедо»

5‑й тур: «Торпедо» — «Сочи», «Урал» — ЦСКА

6‑й тур: «Сочи» — ЦСКА, «Торпедо» — «Урал»

Матчи первого тура запланированы на 30–31 августа, второго тура — на 13–15 сентября, третьего тура — на 28–30 сентября, четвертого тура — на 18–20 октября, пятого тура — на 8–10 ноября, шестого тура — на 18–20 ноября.

Помимо Пути РПЛ в Кубке России 30 августа — 1 сентября состоятся 28 матчей второго раунда Пути регионов.

В сезоне‑2022/23 Кубок России проходит в новом формате. Начнется групповой этап 30 августа, закончится 20 ноября. За это время команды проведут по три игры дома и три в гостях. Те команды, которые заняли первое и второе места в каждой из групп, напрямую выходят в плей‑офф, третье место попадает в плей‑офф Пути регионов, а четвертое место выбывает из турнира.