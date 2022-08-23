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    РФС опубликовал календарь группового этапа Кубка России

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    Российский футбольный союз опубликовал расписание матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России.

    РФС опубликовал календарь группового этапа Кубка России
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    РФС опубликовал календарь группового этапа Кубка России

    Группа А

    1‑й тур: «Химки» — «Краснодар», «ПАРИ НН» — «Локомотив»

    2‑й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «ПАРИ НН» — «Химки»

    3‑й тур: «Краснодар» — «ПАРИ НН», «Химки» — «Локомотив»

    4‑й тур: «ПАРИ НН» — «Краснодар», «Локомотив» — «Химки»

    5‑й тур: «Краснодар» — «Локомотив», «Химки» — «ПАРИ НН»

    6‑й тур: «Краснодар» — «Химки», «Локомотив» — «ПАРИ НН»

    Группа В

    1‑й тур: «Спартак» — «Крылья Советов», «Зенит» — «Факел»

    2‑й тур: «Крылья Советов» — «Зенит», «Спартак» — «Факел»

    3‑й тур: «Спартак» — «Зенит», «Факел» — «Крылья Советов»

    4‑й тур: «Факел» — «Спартак», «Зенит» — «Крылья Советов»

    5‑й тур: «Факел» — «Зенит», «Крылья Советов» — «Спартак»

    6‑й тур: «Зенит» — «Спартак», «Крылья Советов» — «Факел»

    Группа С

    1‑й тур: «Ахмат» — «Оренбург», «Ростов» — «Динамо»

    2‑й тур: «Динамо» — «Ахмат», «Ростов» — «Оренбург»

    3‑й тур: «Ахмат» — «Ростов», «Оренбург» — «Динамо»

    4‑й тур: «Динамо» — «Ростов», «Оренбург» — «Ахмат»

    5‑й тур: «Оренбург» — «Ростов», «Ахмат» — «Динамо»

    6‑й тур: «Ростов» — «Ахмат», «Динамо» — «Оренбург»

    Группа D

    1‑й тур: «Урал» — «Сочи», «Торпедо» — ЦСКА

    2‑й тур: «Сочи» — «Торпедо», ЦСКА — «Урал»

    3‑й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Торпедо»

    4‑й тур: «Сочи» — «Урал» — ЦСКА — «Торпедо»

    5‑й тур: «Торпедо» — «Сочи», «Урал» — ЦСКА

    6‑й тур: «Сочи» — ЦСКА, «Торпедо» — «Урал»

    Матчи первого тура запланированы на 30–31 августа, второго тура — на 13–15 сентября, третьего тура — на 28–30 сентября, четвертого тура — на 18–20 октября, пятого тура — на 8–10 ноября, шестого тура — на 18–20 ноября.

    Помимо Пути РПЛ в Кубке России 30 августа — 1 сентября состоятся 28 матчей второго раунда Пути регионов.

    В сезоне‑2022/23 Кубок России проходит в новом формате. Начнется групповой этап 30 августа, закончится 20 ноября. За это время команды проведут по три игры дома и три в гостях. Те команды, которые заняли первое и второе места в каждой из групп, напрямую выходят в плей‑офф, третье место попадает в плей‑офф Пути регионов, а четвертое место выбывает из турнира.

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