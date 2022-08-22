Хави: Думаю, что в целом «Барса» провела хорошую игру

Главный тренер «Барселоны»подвел итоги матча 2-го тура чемпионата Испании против «Сосьедада» (4:1).

«На этом стадионе всегда сложно побеждать. Мы хорошо вошли во второй тайм и сделали результат. Это очень важная победа для нас, которая укрепляет веру в нашу работу. Речь идет о том, чтобы идти своим путем и верить, прогрессируя от матча к матчу. Думаю, что в целом мы провели хорошую игру.

Мы пытались отобрать мяч у соперника, поэтому по ходу матча изменили систему. Сегодня нам пришлось пойти на риск, и именно поэтому я сделал эти смелые изменения. В конце концов, это очень хорошо сработало.

Мы играли с двумя чистыми крайними и одним нападающим из глубины. Итого — практически четыре нападающих. Ансу может делать результат. Нападающие были очень хороши. Пришлось проявить мужество, чтобы выиграть первый матч в сезоне», — цитирует Хави Marca.

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В следующем туре «Барселона» 28 августа сыграет дома против «Вальядолида».