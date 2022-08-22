Нагельсман о 7:0 с «Бохумом»: «Бавария» играла очень легко и ни в чем себя не ограничивала

Главный тренер «Баварии»подвел итоги матча Бундеслиги с «Бохумом» (7:0).

«Мы очень довольны. Мы никак себя не ограничиваем. Было очень важно сыграть надежно, как с "Вольфсбургом". Я перед матчем говорил, что первые 30 минут важны, и мы рано забили и повели в счете.

Мы играли очень легко, особенно во втором тайме. После первых двух матчей я отмечал энергетику в команде, атмосферу. Все в команде работают на благо остальных», — сказал Нагельсман Kicker.

«Бавария» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги. Мюнхенская команда побила рекорд за всю историю бундеслиги по разнице забитых и пропущенных мячей после стартовых трех туров чемпионата. Немецкий клуб сумел забить 15 голов и пропустить лишь один мяч в трех играх.