«Сельта» — «Реал»: счет матча 1:4, обзор голов

Мадридскийодержал гостевую победу над(4:1) в матче 2-го тура чемпионата Испании.

На 14-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Алаба бил из пределов штрафной и попал в руку Тапиа.

Карим Бензема с «точки» пробил в нижний угол ворот, Маркесин не угадал и завалился в противоположную сторону.

На 23-й минуте одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота «Реала» — Пасьенса откликнулся на подачу с фланга и пробил головой, а мяч прилетел в руку Милитао.

Яго Аспас с пенальти хлёстко пробил в нижний угол ворот. Куртуа угадал, но до мяча не дотянулся.

На 42-й минуте Лука Модрич сместился к центру и из-за пределов штрафной пробил на исполнение в верхний угол ворот — Маркесин лишь взглядом проводил мяч.

На 56-й минуте мадридцы подловили соперника на контратаке. Модрич со своей половины поля сделал длинный пас вперёд, Винисиус убежал один на один, обыграл Маркесина и поразил пустые ворота.

На 66-й минуте Тчуамени здорово отборолся и разогнал атаку «Реала». Винисиус с левого края сделал пас к штрафной, Бензема поскользнулся, а набежавший Вальверде пробил по диагонали в дальний угол.

На 87-й минуте в ворота «Сельты» был назначен второй пенальти — Рюдигер совершил проход по флангу и сделал пас в штрафную, а Мальо сбил Бензема.

Однако Эден Азар не забил с «точки» — Маркесин потащил удар бельгийца в нижний угол ворот. Бензема подобрал отскок и попытался добить по центру — голкипер вновь спас хозяев.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Реал Мадрид 1:4 Голы: 0:1 Карим Бензема (пенальти) (14'), 1:1 Яго Аспас (пенальти) (23'), 1:2 Лука Модрич (41'), 1:3 Винисиус Жуниор (56'), 1:4 Федерико Вальверде (66') Сельта: Агустин Маркесин, Уго Мальо, Джозеф Айду, Унай Нуньес, Хавьер Галан, Ренато Тапиа (Лукас де ла Торре, 87'), Франко Серви, Франсиско Пейнадо, Оскар, Яго Аспас, Гонсало Пасьенса (Карлес Перес, 69') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Эден Азар, 83'), Карим Бензема, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Марко Асенсио, 82'), Орельен Чуаэми, Лука Модрич (Даниель Себальос, 77'), Ферлан Менди, Давид Алаба (Лукас Васкес, 77'), Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Антонио Рюдигер, 69'), Тибо Куртуа Предупреждения: Ренато Тапиа (13'), Даниэль Карвахаль (65'), Давид Алаба (68'), Уго Мальо (85')

«Реал», одержав две победы на старте сезона, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу испанской примеры.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Сельта», имея в активе одно очко, расположилась на 14-й строчке.