«Сельта» — «Реал»: счет матча 1:4, обзор голов

На 14-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Алаба бил из пределов штрафной и попал в руку Тапиа.
Карим Бензема с «точки» пробил в нижний угол ворот, Маркесин не угадал и завалился в противоположную сторону.
На 23-й минуте одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота «Реала» — Пасьенса откликнулся на подачу с фланга и пробил головой, а мяч прилетел в руку Милитао.
Яго Аспас с пенальти хлёстко пробил в нижний угол ворот. Куртуа угадал, но до мяча не дотянулся.
На 42-й минуте Лука Модрич сместился к центру и из-за пределов штрафной пробил на исполнение в верхний угол ворот — Маркесин лишь взглядом проводил мяч.
На 56-й минуте мадридцы подловили соперника на контратаке. Модрич со своей половины поля сделал длинный пас вперёд, Винисиус убежал один на один, обыграл Маркесина и поразил пустые ворота.
На 66-й минуте Тчуамени здорово отборолся и разогнал атаку «Реала». Винисиус с левого края сделал пас к штрафной, Бензема поскользнулся, а набежавший Вальверде пробил по диагонали в дальний угол.
На 87-й минуте в ворота «Сельты» был назначен второй пенальти — Рюдигер совершил проход по флангу и сделал пас в штрафную, а Мальо сбил Бензема.
Однако Эден Азар не забил с «точки» — Маркесин потащил удар бельгийца в нижний угол ворот. Бензема подобрал отскок и попытался добить по центру — голкипер вновь спас хозяев.
«Реал», одержав две победы на старте сезона, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу испанской примеры.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Сельта», имея в активе одно очко, расположилась на 14-й строчке.