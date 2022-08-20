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    Стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ «Урал» — «Пари Нижний Новгород»

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    Стали известны составы «Урала» и «Пари Нижнего Новгорода» на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Гаджимуратов, Бикфалви.

    «Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов, Сулейманов.

    Игра начнётся в 13:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

    Екатеринбуржцы занимают последнее место в чемпионате России. В активе команды одно очко после пяти игр первенства. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице. Они набрали два очка.

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