Стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ «Урал» — «Пари Нижний Новгород»

Стали известны составына матч шестого тура Российской Премьер-Лиги.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Гаджимуратов, Бикфалви.

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов, Сулейманов.

Игра начнётся в 13:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

Екатеринбуржцы занимают последнее место в чемпионате России. В активе команды одно очко после пяти игр первенства. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице. Они набрали два очка.