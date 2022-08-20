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    Абаскаль: Матч с «Динамо» должен стать очень хорошим уроком для «Спартака»

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Динамо» (0:1) в рамках 6-го тура РПЛ.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Мы не использовали много моментов. Команда отдавалась полностью, билась с первой до последней минуты. У нас было 25 заблокированных ударов, 14 угловых.

    Футбол бывает таким, мы должны идти дальше по нашему пути. Этот матч должен стать очень хорошим уроком, чтобы понять, что нельзя дарить такие подарки сопернику.

    Момент с пропущенным голом повлиял на игру. "Динамо" создавало еще больше плотности, и нам становилось сложнее.

    Мы должны идти дальше с высоко поднятой головой и верить, что все, что нужно, придет», — отметил Абаскаль в эфире «Матч Премьер».

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