Абаскаль: Матч с «Динамо» должен стать очень хорошим уроком для «Спартака»

Главный тренерподвел итоги матча с(0:1) в рамках 6-го тура РПЛ.

«Мы не использовали много моментов. Команда отдавалась полностью, билась с первой до последней минуты. У нас было 25 заблокированных ударов, 14 угловых.

Футбол бывает таким, мы должны идти дальше по нашему пути. Этот матч должен стать очень хорошим уроком, чтобы понять, что нельзя дарить такие подарки сопернику.

Момент с пропущенным голом повлиял на игру. "Динамо" создавало еще больше плотности, и нам становилось сложнее.

Мы должны идти дальше с высоко поднятой головой и верить, что все, что нужно, придет», — отметил Абаскаль в эфире «Матч Премьер».