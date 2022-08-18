Терюшков: «Химки» максимально удовлетворены результатами жеребьёвки

Член наблюдательного совета «Химок»прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Кубка России по футболу.

Напомним, что по итогам жеребьевки подмосковная команда сыграет с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Пари НН».

«Эта группа средняя. Группа, где играет "Зенит", "Спартак", "Крылья" и бедный "Факел", была бы для нас достаточно тяжёлой группой. С "Краснодаром", "Локомотивом" и "Пари НН" можно совершенно спокойно играть. Хотели бы ещё попроще. Но остальные группы более или менее ровные. Третья группа, наверное, самая простая.

Мы максимально удовлетворены результатами жеребьёвки. Та группа, в которой можно спокойно играть, добиваться результата. Единственный вопрос поездок в Краснодар. Но мы все в одинаковой ситуации. Мне кажется, очень хороший результат жеребьёвки.

Что касается целей "Химок" на групповой этап Кубка, то мы точно не хотим оказаться на четвёртом месте, когда вылетаешь. Команда, занявшая третье место, попадает в плей-офф Пути регионов, поэтому здесь тоже есть возможность побороться. Но мы хотим занять второе место и выйти в плей-офф пути РПЛ», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В групповом раунде команды сыграют друг с другом в два круга, всего каждой будет проведено по 6 матчей.

Команды, занявшие первые два места в своих группах, пройдут в плей-офф Пути РПЛ, те, кто займет третье место, будут играть в плей-офф Пути регионов, те, кто станет четвертыми, закончат борьбу за трофей.