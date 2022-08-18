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    «Фиорентина» победила «Твенте» в квалификации ЛК, «Партизан» разгромил «Хамрун Спартанс»

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    Итальянская «Фиорентина» одержала домашнюю победу над голландским «Твенте» (2:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    Уже на 2-й минуте Николас Гонсалес вывел флорентийцев вперед в счете, а на 31-й минуте Артур Кабрал удвоил преимущество хозяев.

    На 64-й минуте Вацлав Черны отыграл один мяч, но уйти от поражения гостям не удалось.

    В параллельном матче сербский «Партизан» одержал домашнюю победу над мальтийским «Хамрун Спартанс» — 4:1.

    В составе победителей голами отличились Рикарду Гомеш (15-я минута), Слободан Урошевич (25), Фуссейни Диабате (33) и Патрик Андраде (77).

    Гости ответили голом Мэттью Гийомье на 52-й минуте.

    Еще в одном матче голландский «АЗ Алкмар» одержал домашнюю победу над «Жил Висенте» со счетом 4:0.

    Голы за хозяев забивали Дани де Вит (24-я минута), Майкель Лахдо (78), Вангелис Павлидис (85) и Мес де Вит (89).

    В другом матче македонский «Шкупи» потерпел домашнее поражение от косовского «Балкани» — 1:2.

    На 19-й минуте нигерийский нападающий хозяев Сандей Адетунджи открыл счет.

    На 23-й минуте Альбион Рахмани сравнял счет, а на 67-й минуте Меритон Кореница принес победу гостям.

    Ответные матчи пройдут 25 августа.

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