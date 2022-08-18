Ермакович вошел в тренерский штаб Гончаренко в «Урале»

В штаб главного тренера «Урала»вошел сообщает пресс-служба клуба.

В 2009 году Ермакович начал работать с Гончаренко в БАТЭ. Вместе они четыре раза становились чемпионами Белоруссии, побеждали в Лиге Чемпионов «Баварию», «Лилль», играли вничью с «Миланом», а также выходили в плей-офф Лиги Европы.

Кроме того, Ермакович был помощником Гончаренко в ЦСКА и «Краснодаре».

Напомним, «Урал» пригласил Гончаренко на пост главного тренера после неудачного старта в РПЛ. В пяти турах команда из Екатеринбурга набрала лишь одно очко и занимает в таблице последнее место.