Ермакович вошел в тренерский штаб Гончаренко в «Урале»

Александр Ермакович Фото: fc-ural.ru
В 2009 году Ермакович начал работать с Гончаренко в БАТЭ. Вместе они четыре раза становились чемпионами Белоруссии, побеждали в Лиге Чемпионов «Баварию», «Лилль», играли вничью с «Миланом», а также выходили в плей-офф Лиги Европы.
Кроме того, Ермакович был помощником Гончаренко в ЦСКА и «Краснодаре».
Напомним, «Урал» пригласил Гончаренко на пост главного тренера после неудачного старта в РПЛ. В пяти турах команда из Екатеринбурга набрала лишь одно очко и занимает в таблице последнее место.