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    Ермакович вошел в тренерский штаб Гончаренко в «Урале»

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    В штаб главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко вошел Александр Ермакович, сообщает пресс-служба клуба.

    Александр Ермакович
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    Александр Ермакович

    В 2009 году Ермакович начал работать с Гончаренко в БАТЭ. Вместе они четыре раза становились чемпионами Белоруссии, побеждали в Лиге Чемпионов «Баварию», «Лилль», играли вничью с «Миланом», а также выходили в плей-офф Лиги Европы.

    Кроме того, Ермакович был помощником Гончаренко в ЦСКА и «Краснодаре».

    Напомним, «Урал» пригласил Гончаренко на пост главного тренера после неудачного старта в РПЛ. В пяти турах команда из Екатеринбурга набрала лишь одно очко и занимает в таблице последнее место.

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