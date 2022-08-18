Официально: Дзюба — игрок «Адана Демирспор»

Бывший нападающий «Зенита»стал игроком «Адана Демирспор», сообщает пресс‑служба турецкого клуба.

Отмечается, что 33‑летний футболист заключил контракт по схеме «1+1». По условиям соглашения нападающий получит 1,8 миллиона евро, включая бонусы.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» после завершения чемпионата России сезона-2021/22. Он выступал за петербургский клуб с лета 2015 года, был капитаном команды. Вместе с «Зенитом» форвард стал четырехкратным чемпионом России. Также он завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, он является лучшим бомбардиром в истории РПЛ.

«Адана Демирспор» выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.