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    Официально: Дзюба — игрок «Адана Демирспор»

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    Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал игроком «Адана Демирспор», сообщает пресс‑служба турецкого клуба.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Отмечается, что 33‑летний футболист заключил контракт по схеме «1+1». По условиям соглашения нападающий получит 1,8 миллиона евро, включая бонусы.

    Дзюба объявил об уходе из «Зенита» после завершения чемпионата России сезона-2021/22. Он выступал за петербургский клуб с лета 2015 года, был капитаном команды. Вместе с «Зенитом» форвард стал четырехкратным чемпионом России. Также он завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, он является лучшим бомбардиром в истории РПЛ.

    «Адана Демирспор» выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.

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