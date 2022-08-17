Самый титулованный игрок в истории «Реала» Марсело может завершить карьеру

Бывший капитан «Реала»в скором времени может завершить карьеру, сообщает Marca

34-летний бразилец этим летом покинул мадридский клуб в качестве свободного агента. Футболиста не заинтересовали предложения от других команд, поступающие в его адрес. Сам защитник хотел бы остаться в «Реале».

Марсело — самый титулованный игрок в истории «Реала». Вместе с командой он завоевал 25 трофеев. Игрок выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и 103 результативные передачи в 544 матчах за «сливочных».

По данным источника, Марселу может заняться работой футбольного функционера. Он является совладельцем двух клубов: бразильский «Азуриз» и португальская «Мафра».