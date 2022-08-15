Форвард «Эспаньола» Рауль де Томас может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Эспаньола»может продолжить карьеру в английском «Манчестер Юнайтед», который находится в поисках футболиста для замены форварда, желающего покинуть клуб. Об этом сообщает COPE

По сведениям источника, сделка по 27-летнему де Томасу оценивается в € 30 млн.

Отмечается, что 27-летний форвард «Эспаньола» является не единственным кандидатом на переход в «Ман Юнайтед». Другие фамилии пока не указывают.

Де Томас оказался в «Эспаньоле» в январе 2020 года, перейдя из «Бенфики» за € 22,5 млн. С тех пор Рауль забил 45 голов и отдал шесть результативных передач в 89 матчах. Соглашение между нападающим и каталонским клубом истекает в 2026 году.

В ноябре 2021-го де Томас дебютировал за сборную Испании (четыре матча, без результативных действий).

«Эспаньол» по итогам сезона-2021/2022 финишировал в турнирной таблице чемпионата Испании на 14-м месте.