Форвард «Эспаньола» Рауль де Томас может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Рауль де Томас Фото: globallookpress.com
По сведениям источника, сделка по 27-летнему де Томасу оценивается в € 30 млн.
Отмечается, что 27-летний форвард «Эспаньола» является не единственным кандидатом на переход в «Ман Юнайтед». Другие фамилии пока не указывают.
Де Томас оказался в «Эспаньоле» в январе 2020 года, перейдя из «Бенфики» за € 22,5 млн. С тех пор Рауль забил 45 голов и отдал шесть результативных передач в 89 матчах. Соглашение между нападающим и каталонским клубом истекает в 2026 году.
В ноябре 2021-го де Томас дебютировал за сборную Испании (четыре матча, без результативных действий).
«Эспаньол» по итогам сезона-2021/2022 финишировал в турнирной таблице чемпионата Испании на 14-м месте.