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    «Ливерпуль» в меньшинстве избежал поражения от «Кристал Пэлас»

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: счет 1:1, обзор голов

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    В матче 2 тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» уступая по ходу встречи.

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    На 32 минуте Уилфрид Заха вывел гостей вперед с передачи Эберечи Эзе. Во втором тайме «красные» остались без форварда Дарвина Нуньеса, который получил прямую красную карточку.

    Спас «Ливерпуль» от поражения Луис Диас, который забил через 4 минуты после удаления Нуньеса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Кристал Пэлас 1:1
    Голы: 0:1 Уилфрид Заха (32'), 1:1 Луис Диас (61') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Натаниел Филлипс (Джо Гомес, 63'), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 63'), Харви Эллиотт (Fabio Carvalho, 79'), Фабиньо, Джеймс Милнер (Джордан Хендерсон, 63'), Мохамед Салах, Дарвин Нуньес, Луис Диас Кристал Пэлас: Уилфрид Заха, Эберечи Эзе (Лука Миливоевич, 79'), Джеффри Шлупп (Майкл Олисе, 88'), Шейк Омар Траоре (Уилл Хьюз, 79'), Джордан Айю (Одсонн Эдуард, 63'), Тайрик Митчелл (Крис Ричардс, 79'), Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Натаниэл Клайн, Висенте Гуайта Предупреждения: Луис Диас (40'), Йоаким Андерсен (57'), Джоэл Уорд (68'), Одсонн Эдуард (88'), Висенте Гуайта (90 + 1'), Константинос Цимикас (90 + 2') Удаление: Дарвин Нуньес (57')
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