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    «Ювентус» не оставил шансов «Сассуоло»

    «Ювентус» — «Сассуоло»: счет 3:0, обзор голов

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    «Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче 1 тура Серии А, который закончился со счетом 3:0.

    «Ювентус» не оставил шансов «Сассуоло»
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    Счет открыл Анхель Ди Мария, который отметился первым голом в составе своей новой команды. До перерыва счет удвоил Душан Влахович.

    Во втором тайме Влахович поставил жирную точку в матче, сделав дубль.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Сассуоло 3:0
    Голы: 1:0 Анхель Ди Мария (26'), 2:0 Душан Влахович (пенальти) (43'), 3:0 Душан Влахович (51') Ювентус: Маттиа Перин, Данило, Леонардо Бонуччи, Бремер Глейсон, Алекс Сандро (Маттиа Де Шильо, 61'), Анхель Ди Мария (Fabio Miretti, 66'), Денис Закария, Мануэль Локателли (Николо Ровелла, 76'), Уэстон Маккенни (Матиас Соуле, 76'), Хуан Куадрадо (Филип Костич, 61'), Душан Влахович Сассуоло: Гиоргос Кирьякопулос (Андреа Пинамонти, 59'), Грегоре Дефрель (Джакомо Распадори, 46'), Доменико Берарди, Кристиан Торстведт (Абдау Харрауи, 81'), Давиде Фраттези (Эмиль Конрадсен Сейде, 81'), Матеус Энрике, Рожерио, Джанмарко Феррари, Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (Йереми Тольян, 7'), Андреа Консильи Предупреждения: Мануэль Локателли (16'), Кристиан Торстведт (33'), Джанмарко Феррари (41'), Матеус Энрике (69')

    Следующий матч «Ювентус» проведет 22 августа на выезде против «Сампдории». «Сассуоло» за два дня до этого на своем поле примет «Лечче».

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