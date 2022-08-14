«Лацио» — «Болонья»: счет матча 2:1, обзор голов

Римскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 1-го тура чемпионат Италии.

Уже на шестой минуте хозяева остались в меньшинстве — голкипер Луиш Мануэл Максимиану получил прямую красную карточку, его место в воротах занял Иван Проведель.

На 38-й минуте в ворота «Лацио» был назначен пенальти, который реализовал Марко Арнаутович.

В добавленное к первому тайму время составы уравнялись — две желтые карточки за 9 минут получил защитник «Болоньи» Адама Сумаоро.

На 68-й минуте полузащитник гостей Лоренцо Де Сильвестри срезал мяч в свои ворота, а на 79-й минуте Чиро Иммобиле забил победный для римлян гол.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Болонья 2:1 Голы: 0:1 Марко Арнаутович (пенальти) (38'), 1:1 Лоренцо Де Сильвестри (автогол) (68'), 2:1 Чиро Иммобиле (79') Лацио: Луиш Максимиану, Мануэль Лаццари (Эльсеид Хюсай, 83'), Патрисио Габбарон, Алессио Романьоли, Адам Марушич, Сергей Милинкович-Савич (Матиас Весино, 83'), Данило Катальди (Луис Альберто, 65'), Тома Башич (Иван Проведель, 8'), Фелипе Андерсон (Маттео Канчелльери, 83'), Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи Болонья: Марко Арнаутович, Никола Сансоне (Кевин Бонифаци, 46'), Роберто Сориано (Михел Эбишер, 65'), Андреа Камбьязо (Эмануэл Вигнато, 86'), Николас Домингес (Муса Бэрроу, 73'), Йерди Схаутен, Лоренцо Де Сильвестри, Хараламбос Ликояннис (Denso Kasius, 65'), Гари Медель, Адама Сумаоро, Лукаш Скорупски Предупреждения: Sinisa Mihajlovic (7'), Никола Сансоне (23'), Марко Арнаутович (38'), Адама Сумаоро (40'), Адама Сумаоро (45 + 4'), Андреа Камбьязо (53'), Maurizio Sarri (58'), Мануэль Лаццари (71'), Михел Эбишер (86'), Чиро Иммобиле (90 + 1') Удаление: Луиш Максимиану (6')

В следующем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Торино» 20 августа, «Болонья» — дома с «Вероной» 21-го числа.

Календарь и таблица Серии А

В параллельном матче «Фиорентина» одержала домашнюю победу над «Кремонезе» — 3:2.

«Фиалки» открыли счет на 16-й минуте — отличился Джакомо Бонавентура. Спустя три минуты Давид Окереке сравнял счет.

Хозяева вновь повели на 34-й минуте, благодаря голу Луки Йовича, но на 68-й минуте Маттео Бьянкетти вновь сравнял цифры на табло.

Победу «Фиорентине» принес на пятой добавленной минуте автогол, записанный на вратаря «Кремонезе» Йонуца Раду.

Отметим, что с второй тайм гости провели в меньшинстве после удаления полузащитника Гонсало Эскаланте на 43-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Кремонезе 3:2 Голы: 1:0 Джакомо Бонавентура (16'), 1:1 Давид Окереке (19'), 2:1 Лука Йович (34'), 2:2 Cristian Buonaiuto (68'), 3:2 Роландо Мандрагора (90 + 5') Фиорентина: Пьерлуиджи Голлини, Марко Бенасси (Додо, 71'), Никола Миленкович, Лукас Мартинес, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Софьян Амрабат (Роландо Мандрагора, 78'), Юссеф Мале (Шимон Журовский, 71'), Кристиан Куаме (Риккардо Сапонара, 78'), Лука Йович, Риккардо Соттиль (Николас Гонсалес, 86') Кремонезе: Сирил Дессерт, Давид Окереке (Самуэль Ди Кармине, 87'), Лука Дзанимачча, Леонардо Серникола (Джакомо Квальята, 46'), Гонсало Эскаланте, Charles Pickel (Cristian Buonaiuto, 65'), Паоло Гильоне (Эмануэль Айву, 82'), Хоан Васкес, Влад Кирикеш (Сантьяго Аскасибар, 46'), Matteo Bianchetti, Андрей Раду Предупреждения: Влад Кирикеш (9'), Паоло Гильоне (62'), Давид Окереке (82') Удаление: Гонсало Эскаланте (44')

Во втором туре «Фиорентина» сыграет 21 августа на выезде с «Эмполи», «Кремонезе» на следующий день проведет гостевую встречу с «Ромой».