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    Гендиректор «Химок»: Могли сравнять, возможно, даже победить

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    Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов поделился своим мнением о матче подмосковской команды против «Ахмата» (1:3) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

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    «Первый тайм мы немного провалили. С чем связано — не знаю. Будем разбираться. Второй тайм сыграли очень хорошо. Могли сравнять, возможно, даже победить. Шли вперёд. Второй тайм мне понравился.

    Сказалась ли отставка Юрана? Без комментариев», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата».

    «Химки» провели первый матч под руководством Николая Писарева. Всего в пяти встречах подмосковная команда набрала семь очков и идёт на девятой строчке турнирной таблицы. В следующем туре «Химки» сыграют дома с «Локомотивом».

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