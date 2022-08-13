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    «Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Ренном»

    «Монако» — «Ренн»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 2-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле сыграло вничью с «Ренном» — 1:1.

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    Уже на 14-й минуте монегаски остались в меньшинстве — Юссуф Фофана в центре поля наступил шипами на ногу Террье и получил прямую красную карточку.

    На 33-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Стив Манданда срубил соперника в своей штрафной. Однако сам же вратарь гостей все и исправил, взяв не самый лучший удар Дисаси с «точки».

    На 59-й минуте «Ренн» вышел вперед. После прострела справа, Буриго ударил по воротам «Монако» и угодил в защитника, после чего мяч отскочил к Гаэтану Лаборде, который и пробил в сетку с близкого расстояния.

    На 73-й минуте счет сравнялся. Доган Алемдар — вратарь вышедший после перерыва из-за травмы Манданда на замену, слишком далеко отпустил мяч, а Брил Эмболо в подкате дотянулся до сферы и попал в сетку.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и блы заменен на 64-й минуте.

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