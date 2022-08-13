ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Робет ЛевандовскийБорьба обостряется. Чего ждать от нового розыгрыша Ла Лиги?
  • 21:37
    • France Football назвал претендентов на «Золотой мяч», Месси не номинирован
  • 21:29
    • «Урал» сыграл вничью с «Факелом» в первом матче после отставки Шалимова
  • 00:39
    • Определены номинантки на «Золотой мяч» среди женщин
  • 23:58
    • «Севилья» проиграла «Осасуне» в стартовом матче Ла Лиги
  • 23:27
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала волевую победу у «Фрайбурга»
    Все новости спорта

    Лопетеги: Пенальти стал решающим фактором в игре с «Осасуной»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Севилья Осасуна
    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:2).

    Юлен Лопетеги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлен Лопетеги

    «Пенальти стал решающим фактором в тот момент, когда мы превосходили соперника и находили места для маневра. Это был сложный пенальти. Нам на собрании говорили, что собираются отменить такие пенальти, а сегодня назначили пенальти.

    У нас было ощущение, что мы контролировали игру, в некоторых случаях было превосходство. Трудно делать положительные выводы, когда вы проигрываете, но положительные вещи есть», — цитирует Лопетеги Marca.

    Во втором туре «Севилья» 19 августа дома сыграет против «Вальядолида». «Осасуна» на следующий день примет «Кадис».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Исход может быть любым
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Будет ли у «Локо» первая виктория в сезоне?
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Арсенал» наберет три очка в матче с «Лестером»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры