СМИ: «Лестер» просит у «Челси» 95 миллионов евро за Фофана

готов продать защитника, которым интересуется лондонский, сообщает Foot Mercato

По данным издания, «лисы» просят за 21-летнего француза 95 миллионов евро. Переговоры должны активизироваться в эти выходные.

Столь высокий ценник обоснован, в частности, тем, что контракт игрока рассчитан еще на пять лет — до 2027 года.

Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что клуб не устроили два последних предложения от «Челси».

В прошлом сезоне Фофана забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.