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    СМИ: «Лестер» просит у «Челси» 95 миллионов евро за Фофана

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    «Лестер» готов продать защитника Уэсли Фофана, которым интересуется лондонский «Челси», сообщает Foot Mercato.

    Уэсли Фофана
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    Уэсли Фофана

    По данным издания, «лисы» просят за 21-летнего француза 95 миллионов евро. Переговоры должны активизироваться в эти выходные.

    Столь высокий ценник обоснован, в частности, тем, что контракт игрока рассчитан еще на пять лет — до 2027 года.

    Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что клуб не устроили два последних предложения от «Челси».

    В прошлом сезоне Фофана забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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