Трапп: «Айнтрахт» солидно выглядел в Суперкубке УЕФА против «Реала»

Голкипер «Айнтрахта»прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в Суперкубке УЕФА.

«Это было эмоциональное приключение — можно было заметить по реакции болельщиков после игры. Мы проиграли, но видите, как они горды. Конечно же, нам хотелось победить, отыскать один-два голевых момента, особенно в первом тайме.

Мы уступили победителям Лиги чемпионов, но, если целостно взглянуть, думаю, сегодня мы выглядели солидно», — приводит слова Траппа пресс-служба УЕФА.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».